التموين تكشف تفاصيل المخطط العام لمدينة الذهب بالعاصمة…

إسلام سالم – كشف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور إلهامي الكردي، عن بدء المرحلة الأولى من إنشاء مدينة الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف إلهامي، خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض نبيو للمشغولات الذهبية، أن المشروع سيقام على مساحة 150 فدانا، ومدة تنفيذه تصل إلى عامين ونصف العام، لافتا إلى بدء التنفيذ قبل عام، بالتعاون مع شركة أوكوبلان الاستشارية.

كما نوه إلى أن اختيار موقع المدينة جاء راعى قربها من المحاجر، ويسهل الوصول إليها.

وأوضح الكردي أن المرحلة الأولى ستقام على مساحة 60 فدانا، وتتضمن 4 مناطق، الأولى: المنطقة الصناعية، وتشمل طرح 384 ورشة، بواقع 88 ورشة بمساحة 35 مترًا، و112 ورشة بمساحة 50 مترا، و64 ورشة بمساحة 70 مترا، و96 ورشة بمساحة 100 متر، و324 ورشة بمساحة 300 متر.

كما أشار إلى إنشاء 25 مصنعا، منهم 20 مصنعا على مساحة 1250 مترا، و5 مصانع على مساحة 560 مترا، وسيتم طرحها بنظامي الإيجار والتمليك حسب متطلبات المصنّعين والتجار.

وأكد أن المنطقة الثانية للاستعمال المختلط، وهي تتضمن إقامة متحف ومركز للتصميم والإبداع بمساحة كلية 3760 مترا، وسيعرض مشروع المتحف على وزارة السياحة والآثار، ومن المقرر أن يضم مشغولات ذهبية تؤرخ صناعة الذهب في مصر.

كما لفت مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى إنشاء مبنى لمصلحة الدمغة والموازين على مساحة 2400 متر، ومركز للخدمات اللوجستية والبيع على مساحة 2800 متر، إضافة إلى منطقة تضم 5 بنوك بمساحة 300 متر.

وأشار إلى أن المنطقة الثالثة تعليمية، وهي تضم مدرسة تعليم فني تستوعب من 450 إلى 500 طالب على مساحة حوالي 16 ألف متر، بالاضافة إلى مبنى الإدارة والمكتبة والمسرح يستوعب 1200 متفرج، وستقام 8 معامل تعليمية، و18 فصلا دراسيا، وسيكون هناك مبنى سكني للطلاب بإمكانية تسكين 150 طالبا وآخر للعاملين.

ونوه الكردي بأن المنطقة الرابعة سكنية، وهي تضم سكن للعاملين بعدد 180 شقة بمتوسط مساحة 70 مترا، تستوعب حوالي 700 ساكن بالإضافة إلى إقامة مركز صحي ونادٍ اجتماعي.

ومن جانبه، قال القائم بأعمال رئيس مصلحة الدمغة والموازين، اللواء أحمد سليمان، إنه يجري الآن عملية التشغيل التجريبي لمنظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر.

وأشار إلى التعامل مع 10 من كبرى الشركات العاملة في مجال الذهب؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه عملية الدمغ ومحاولة تلافيها قبل التشغيل الفعلي، والمقرر بدأها خلال أشهر.

وأشار إلى عقد لقاء بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبين جميع المصنعين والتجار العاملين بصناعة المشغولات الذهبية؛ للتعرف على مقترحاتهم وتلبية متطلباتهم في مشروع مدينة الذهب.