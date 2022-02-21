صادرات نفط السعودية تتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا

– أظهرت بيانات رسمية أن إنتاج السعودية من النفط الخام زاد 110 آلاف برميل يوميا على أساس شهري في ديسمبر الماضي إلى 10 ملايين برميل يوميا.

استقرت الصادرات عند 6.9 مليون برميل يوميا، من دون تغيير عن نوفمبر، وفقا لأرقام الصادرات الشهرية التي قدمتها المملكة إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي”. تجاوزت الصادرات وكذلك الإنتاج مستويات ما قبل الجائحة.

ارتفع إنتاج الخام السعودي في ديسمبر بواقع مليون برميل يوميا عن مستوياته قبل عام وبنحو 430 ألف برميل فوق مستويات ديسمبر 2019.

كما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية السعودية 0.117 مليون برميل في اليوم ، إلى 1.67 مليون برميل يوميا في ديسمبر، فيما انخفض الطلب على المنتجات النفطية بالسعودية بواقع 0.079 مليون برميل يوميا إلى 2.047 مليون خلال نفس الشهر.

كما زادت مخزونات النفط السعودية 2.284 مليون برميل إلى 134.662 مليون برميل.

وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لـ”جودي” التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.