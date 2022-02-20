/680545/طاقة-النواب-توصي-بعقد-اجتماع-بين-المجتمعات-العمرانية-ومسؤلو-الغاز-والجبلاوي-لحل-أزمة-توصيل-الغاز-لمدينة-قنا-الجديدة

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد بعقد اجتماع الاسبوع القادم بين رئيس جهاز المجتمعات العمرانية ومسؤلو الغاز بقنا الجديدة والنائب محمد الجبلاوي مقدم طلب الإحاطة حول المخطط الجديد للمدينة وحل ازمة توصيل الغاز لمدينة قنا الجديدة ، ثم يليه اجتماع الاسبوع الذي يليه باللجنة لمعرفة ما توصل إليه الاجتماع الأول.

دوت الخليج

طاقة النواب توصي بحل أزمة توصيل الغاز لمدينة قنا الجديدة

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000.

وقال مقدم الطلب أنه في ظل التحديات بتوصيل جميع المرافق إلي القري والمدن إلا أن المدن الجديدة لم يصل إليها الغاز مما تسبب في إهدار المال العام، موضحا أنه كان هناك مقايسة للمنطقة عام ٢٠١٩ وحتي الان لم نجد أي بادرة لتوصيل الغاز ، مشددا بضرورة حلول واضحة لتوصيله.

فيما ابدي المهندس حسام عوض الله رئيس اللجنة، غضبه من عدم حضور رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، مشددا أن لجنة الطاقة بمجلس النواب عندما تستدعي أي مسؤول لابد من حضوره وإلا سيكون هناك خطابات من اللجنة لرئيس المجلس حول عدم حضور المسئولين.

وقال رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ، أن هناك مخططات جادة للمدينة وعلي رأسها أن هناك حماية من إخطار السيول وهو ما لمسناه مؤخرا ، موضحا أن الجهاز قام بثلاث مقايسات في أوقات مختلفة، طالبا بعمل مقايسة ودراسة جديدة للمنطقة.

وقال المسؤول عن توصيل الغاز للمدينة، أن المراسلات انسب رد علي هذا الأمر ، موضحا أنهم لن يستلموا أي خطاب أو موافاة من الجهاز حول مقايسة جديدة عام ٢٠٢٠، موضحا أن التكلفة تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية وليس شركة الغاز.

وأفاد النائب احمد رشاد أن مدينة سوهاج الجديدة تعاني أيضا من عدم توصيل مرفق الغاز لها ، طالبا بالموافقة علي الاعتماد المالي للمدينة سوهاج للانتهاء من الإجراءات.

وعلق النائب عمرو القطامي أن الأهالي بمنطقة اكتوبر تعاني أيضا من عدم توصيل الغاز ، مشددا علي دور هيئة المجتمعات العمرانية في حلول هذه الازمات من خلال توفير الاعتماد المالي ، متسائلا: ازاي مدينة كاملة لم يصل إليها الغاز .

وقام المهندس حسام عوض الله بالتوقيع علي خطاب من المجتمعات العمرانية بتاريخ اليوم وتسليمه للمسؤولين عن الغاز حول مقايسة ودراسة جديد.

ورد مسؤول الغاز خلال اسبوع سنقوم بتسليم اللجنة التقرير المطلوب حتي يكون الأمر أمام اللجنة.