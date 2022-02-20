اقتصادية قناة السويس: تطوير أعمال ميناء السخنة وتحويله لأهم…

إسلام فضل _ قال اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، إن منطقة السخنة تتمتع بموقع جغرافي مميز لوجود ميناء السخنة بالقرب من المنطقة الصناعية واللوجستية ما يخلق منطقة من أهم المناطق المتكاملة التابعة للهيئة الاقتصادية والتي يستفيد بالتواجد بها المستثمرين والمشروعات الكبرى حيث توافر البنية التحتية والمرافق اللازمة لإقامة المشروعات وكذلك القرب من ميناء السخنة، مما يسهل عمليات التصدير للأسواق العالمية وخاصة الآسيوية.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، أنه تجري حاليا أعمال تطوير بميناء السخنة لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة العالمية فضلًا عن مقومات الميناء التي تساهم في تقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن بمعايير عالمية.

وأكد خلال كلمته الأهمية البالغة لميناء السخنة والمنطقة المتكاملة به سواء على جانب محور جذب للصناعات المستهدفة في قطاعات الطاقة النظيفة والسيارات وغيرها خاصة تلك الصناعات التي تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر مثل صناعة الهيدروجين الأخضر والتي يجري دراسة عدد من المشروعات الفعلية الخاصة بها، خاصة في ظل استضافة مصر لقمة المناخ القادمة COP27 خلال العام الجاري، أو على جانب تقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن Bunkering ، وهو ما يعد بتحول ميناء السخنة إلى أهم ميناء على ساحل البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل أعمال التطوير المستمرة التي يشهدها الميناء.

واستعرض شعبان استراتيجية المنطقة الاقتصادية التي تهدف لتحويل قناة السويس المجرى الملاحي الأهم الذي يصل البحرين الأحمر والمتوسط إلى محور لوجستي عالمي يخدم حركة التجارة العالمية التي يمر نحو 12% منها بالقناة.

كما تحدث عن مقومات تحقيق تلك الأهداف الاستراتيتجية بما تملكه المنطقة من 6 موانئ و 4 مناطق صناعية تابعة منها منطقتين متكاملتين، وكذلك أعمال الصناعات المستهدفة للمنطقة الاقتصادية ضمن استراتيجيتها لتوطين تلك الصناعات وإحلال الواردات، وتوفير فرص العمل، وأيضا الخدمات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة للمستثمرين وشركاء النجاح مثل خدمة الشباك الواحد لتيسير الإجراءات الإدارية أمام الشركات، وانضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصري ورد الأعباء التصديرية.

وكشف عن أهم المرافق ومحطات الكهرباء وشبكات التوزيع، ومحطات تحلية المياه، ومحطات معالجة الصرف الصناعي وذلك بغية تحسين مناخ أعمال أمام المستثمرين وتوفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات.

كما تطرق العرض التقديمي إلى مزايا المنطقة الاقتصادية وربطها بحركة التجارة العالمية من خلال شبكة طرق قومية تسهل عمليات الانتقال للبضائع والأفراد من خلال محور 30 يونيو وكذلك 6 أنفاق عملاقة أسفل قناة السويس ،فضلاً عن شبكة الطرق البرية التي تربطها مع إفريقيا القاهرة كيب تاون.