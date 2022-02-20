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أحمد شيحة: المستورد لن يستفيد من التسهيلات الخارجية بعد قرار…

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إسلام سالم _ يرى أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية، من شأنه زيادة التعقيد بعمليات الاستيراد، حيث إنه يقلل من حجم مساهمة الشركات المصرية في الاستيراد، نظرًا لفرض قيود مكلفة عليهم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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