محسن التاجوري: قرار ضوابط الاستيراد الجديدة يهدف لحماية…

إسلام سالم _ أكد محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، وعضو مجلس إدارة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن اتخاذ البنك المركزي المصري المصري قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية يأتي بهدف حماية المتعاملين من المستوردين من مخاطر مستندات التحصيل، وضبط إيقاع سوق الاستيراد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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