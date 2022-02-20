وزيرة التخطيط: 8.1 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة…

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.

وشددت على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وأضافت السعيد أن “خطة المواطن” بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة أسوان أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 283 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسوان بخطة عام 21/2022 تبلغ 8,1 مليار جنيه بنسبة زيادة 2% عن خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسوان بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,2 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 27%، يليه قطاع النقل بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 20,3%، وتبلغ استثمارات قطاع الري 1,6 مليار جنيه بنسبة 19,8%، ويخص قطاع التعليم العالي 622 مليون جنيه بنسبة 7,6%، وقطاع التنمية المحلية 476 مليون جنيه بنسبة 5,8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,6مليار جنيه بنسبة 19,8%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة أسوان في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 738,1 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 54 مشروعًا، وتبلغ عدد المشروعات التنموية في قطاع التنمية المحلية 96 مشروعا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 241,5 مليون جنيه لتحسين البيئة، إلى جانب رصف طرق محلية بحوالي 66,8 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح “خطة المواطن” الخاصة بعامي “19/2020″ و”20/2021” على موقعها الالكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدة.