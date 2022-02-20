أسامة ربيع: الإنتهاء من تطوير قناة ازدواجية بمنطقة البحيرات…

إسلام فضل _ قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة سوف تنتهي من خطة تطوير إنشاء قناة ازدواجية بمنطقة البحيرات من الكيلو 122 لـ132 كيلو ترقيم قناة السويس، وكذلك توسعة قناة السويس من الكيلو 132 لـ162 توسعة 40 متر جهة الشرق، وتعميق من 166 قدم لـ72 قدم خلال شهر يوليو 2023.

وأضاف ربيع خلال مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، أن الخطة تتضمن إنشاء قناتين جدد بطول 10 كيلو متر لتحسين الملاحة لقناة السويس لزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، ليصل بمرور السفن 6 سفن بواقع 3 سفن في كل قناة، وذلك لتحسين العبور، ومنع تأثير الرياح والأمواج ومنع التيارات الملاحية لعدم التأثير على مؤخرة السفن.

وأكد أن قناة السويس تلعب خلال الفترة الحالية دورًا محوريًا في حركة الملاحة الدولية، حيث أنها تؤثر بشكل كبير علي الاقتصاد العالمي.

وأشار إلي أن الهيئة نجحت خلال 6 أيام فقط بدلًا من 6 أشهر في التغلب علي أزمة سفينة إيفرجرين، موضحًا أن الهيئة واجهت في البداية صعوبات في تحرك السفينة.

ولفت إلي أن الهيئة فكرت في البداية في تخفيف حمولة السفينة، لكنها لم تمتلك أوناش تجلب ارتفاع الحاويات من السفينة، كما أن الهيئة حرصت خلال السحب على الحفاظ علي السفينة بشكل كامل.

وذكر أن الهيئة نجحت أيضًا في عبور نحو 422 سفينة في مدخلي الشمالي والجنوبري خلال 4 أيام فقط، حيث أن تلك السفن كانت منتظرة بعد توقف سفينة إيفرجرين.

وقال إن هيئة قناة السويس قامت منذ بداية تفشي فيروس كورونا بعمل بعض السياسات التسويقية التي تسهم في زيادة حجم الإيردات خلال الفترة الماضية، حيث تم عمل خفض بنسبة 17% للسفن التي تعبر من غرب أوربا، وبنسبه 45% للسفن التي تعبر من شرق أمريكا.