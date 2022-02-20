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مجلس الوزراء ينفي صدور قرار بتعطيل الدراسة في المدارس غدا

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دوت الخليج – نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء تفيد بإصدار قرار بتعطيل الدراسة، غدا الأحد، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.

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وأوضح المركز الإعلامي، في بيان مساء اليوم، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بتعطيل الدراسة، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

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وأشارت إلى بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اليوم السبت ببعض المدارس على أن يتم استكمال بدء الدراسة غدا بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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