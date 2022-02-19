الإمارات تدعو لاستمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة…

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سبوتنيك نيوز _ أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر ضرورة استمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون والأقل تكلفة في الإنتاج.
وقال الجابر في إطار مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن ضمان أمن الطاقة يتطلب استمرار الاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتاحة لسنوات مقبلة.
وأشار الجابر إلى ضرورة إدراك أن التحول في قطاع الطاقة لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها.
يذكر أن الجابر يشغل أيضا منصبي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.
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