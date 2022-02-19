بريطانيا تتفق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على عقوبات…

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روسيا اليوم _ أعلنت بريطانيا أنها اتفقت مع شركائها في الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع (G7) على حزمة عقوبات ضد روسيا في حال غزت الأخيرة أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس، في مقابلة مع صحيفة “Welt am Sontag” الألمانية، إن المملكة المتحدة اتفقت بالفعل مع شركائها في مجموعة السبع (G7)، والاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ضد روسيا في حال تعرض أوكرانيا إلى غزو عسكري.
وأضافت أن “التنازلات لن تمنع روسيا من الغزو. يجب أن نظهر القوة من خلال دعم أوكرانيا”.
وأوضحت أنه “يجب أن نضمن إعداد حزمة صارمة من العقوبات في حالة الطوارئ. لقد اتفقنا بالفعل على هذه العقوبات مع حلفائنا في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا”.
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