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قطر تسعى لعرقلة الإلغاء الاستفزازي لصفقة طائرات إيرباص

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العربية نت _ دانت الخطوط الجوية القطرية ما وصفته بالقرار “الاستفزازي” الذي اتخذته شركة صناعة الطائرات إيرباص بإلغاء طلبية متعلقة بطائرات من طراز إيه321 نيو أثناء سعيها لاستصدار حكم قضائي لمنع إلغاء الصفقة.

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كانت إيرباص قد قالت الشهر الماضي إنها انسحبت من الصفقة لأن الخطوط الجوية القطرية أخلت بعقد منفصل في نزاع حول عيوب في أسطح طائرات إيه350 الأكبر حجما، وهو ما تنفيه الشركة.

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دخلت الشركتان في نزاع حول وجود عيوب في طلاء طائرات إيه350 للرحلات الطويلة وتآكل في طبقة للحماية من الصواعق.

أوقفت قطر 21 من تلك الطائرات وترفض استلام المزيد. بينما تقول شركة إيرباص إنها آمنة للطيران.

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على الرغم من تقديم طلب أولي لشراء 25 طائرة أو أكثر من طائرات بوينغ ماكس 737 المنافسة الشهر الماضي، لم تتخل الخطوط الجوية القطرية عن آمالها في استلام طلبية إيه321 نيو وتسعى للحصول على أمر قضائي من محكمة بريطانية لمنع إلغاء الصفقة.

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وفي جلسة استماع أمس الجمعة، رفض قاض بريطاني طلب إيرباص بتأجيل المناقشة حول طائرات إيه321 نيو لخمسة أسابيع وأمرها بعدم القيام بأي إجراء في الوقت الراهن من شأنه أن يجعلها غير قادرة على الالتزام بطلبية إيه321 نيو إذا فازت قطر بالقضية.

اتهمت الخطوط الجوية القطرية شركة إيرباص بإلغاء صفقة طائرات إيه321 نيو للضغط عليها في النزاع المتعلق بطائرات إيه350 التالفة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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