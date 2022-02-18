التنمية المحلية توقع اتفاقا لإنشاء وتطوير مشروعات مواقف…

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توقيع اتفاق للتعاون بين الوزارة والهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير مشروعات ( مواقف السيارات والأسواق الحضرية ووحدات الإطفاء بالمحافظات ) ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقع الاتفاق كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية والمشرف على برنامج تطوير الريف المصري بالوزارة، واللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة .

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوى ، أن الاتفاق يهدف إلى تنفيذ عدد من مشروعات الإدارة المحلية الموكلة للوزارة في إطار مبادرة ” حياة كريمة ” والتي تكتسب أهمية متزايدة في ظل ما يشهده الريف المصري حالياً من تطورات ونقله غير مسبوقة في الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث ستتكامل مع حزمة المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها .

وأضاف أن عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها تبلغ حوالى 470 مشروع في 49 مركز إدارى و301 وحدة محلية قروية وذلك في 19 محافظة .

أضاف أن الريف المصري في الجمهورية الجديدة يلقى كل الدعم من القيادة السياسية وسيتم توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وسيتمتع بمرافق نقل مطورة ومواقف جديدة وأسواق حضرية وحديثة لتنمية التجارة الداخلية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات وتعظيم الموارد وخدمات حماية مدنية متاحة ومتوفرة وفقاً للإشتراطات والأكواد المصرية في هذا الشأن.

وأوضح شعراوى أن هناك عدد من مشروعات الإدارة المحلية التي يتم تنفيذها حالياً بشكل مباشر من خلال المحافظات جنباً إلى جنب مع ما سيتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، مشيراً إلى أنه سيتم توفير الاعتمادات المالية للهيئة مع تقديم المساعدة لحل أي معوقات بالتنسيق مع المحافظات لإستصدار الموافقات والتصاريح اللازمة للمشروعات.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة أن يتم الإلتزام بالجداول الزمنية وتوقيتات الإنتهاء من المشروعات لسرعة دخولها الخدمة ، وكذا الجودة المطلوبة في تنفيذ الأعمال مع الالتزام باجراءات الصحة والسلامة المهنية.

ومن جانبه أعرب اللواء يسرى عبدالله، عن تقديره لثقة وزارة التنمية المحلية في الهيئة العامة للأبنية التعليمية واسناد المشرعات لها في مبادرة ” حياة كريمة “، مؤكداً أن هناك تعاون سابق بين الجانبين سواء في إطار المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية أو الأعمال الإنشائية التي تقوم بها في المحافظات.

وأكد رئيس الهيئة أنه سيتم الالتزام بتنفيذ توجيهات وزير التنمية المحلية فيما يخص السلامة والصحة المهنية وكذا إعطاء أولوية في اسناد المشروعات للمقاولين المحلين بالقرى والمراكز المستهدفة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء القرى.