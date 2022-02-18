انفجار شاحنة محملة بالغاز يهز منطقة جونية في لبنان .. بالفيديو

دوت الخليج :- هز انفجار قوي مدينة الزوق في منطقة جونية (محافظة جبل لبنان)، الجمعة، تبين لاحقا انه نجم عن احتراق شاحنة محملة بالمحروقات على الأوتستراد الساحلي.

وأشارت السلطات اللبنانية، عبر حساب غرفة التحكم المروري، أن "الأضرار مادية"، وقد تم قطع السير على الأوتوستراد بسبب احتراق المركبة.

وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية أن الشاحنة كانت محملة بمادة الغاز.

بدورها، كشفت قناة "أم تي في" أن "السائق هرب عند اشتعال الشاحنة وهو متوار عن الأنظار ومحاولات التواصل معه لم تفلح".

وأشارت إلى أن هذا الحادث أدى إلى تضرر سيارتين على جانب الطريق، بالإضافة إلى توقف السير بشكل كلي على مسلكي الأوتوستراد.

وسيطر الدفاع المدني على الحريق الذي وصلت نيرانه إلى مبنى سكني مجاور، كما انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة نتيجة تضرر الأسلاك الكهربائية.

وتداول مغردون مقاطع فيديو توثق اشتعال الشاحنة وانفجارها، وأفاد بعضهم عن اهتزاز المباني المجاورة في جونية.