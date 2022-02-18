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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وترتفع إلى 248…

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وكالات _ أظهر تقرير نشرته وزارة العمل الأمريكية اليوم أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت ارتفاعا بصورة غير متوقعة في الأسبوع الذي انتهى في الثاني عشر من فبراير.

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وأظهر التقرير أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفع إلى 248 ألفا، بارتفاع بـ 23 ألفا عن البيانات المعدلة للأسبوع السابق الذي شهد تسجيل 225 ألف طلب إعانة بطالة.

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وقد فاجأ هذا الارتفاع الخبراء الاقتصاديين، الذين كانوا يتوقعون تراجع عدد الطلبات الجديدة إلى 219 ألفا مقابل الـ 223 ألفا التي كان جرى الإعلان عنها في البداية للأسبوع السابق.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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