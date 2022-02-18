- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وكالات _ أظهر تقرير نشرته وزارة العمل الأمريكية اليوم أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت ارتفاعا بصورة غير متوقعة في الأسبوع الذي انتهى في الثاني عشر من فبراير.
وأظهر التقرير أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفع إلى 248 ألفا، بارتفاع بـ 23 ألفا عن البيانات المعدلة للأسبوع السابق الذي شهد تسجيل 225 ألف طلب إعانة بطالة.
وقد فاجأ هذا الارتفاع الخبراء الاقتصاديين، الذين كانوا يتوقعون تراجع عدد الطلبات الجديدة إلى 219 ألفا مقابل الـ 223 ألفا التي كان جرى الإعلان عنها في البداية للأسبوع السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وترتفع إلى 248… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.