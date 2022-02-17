وزير المالية: مصر تتحرك بقوة نحو التمويل الأخضر لمشاريع…

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تحرص على إنجاح الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، على نحو يسهم في الخروج بتوصيات، ومبادرات جادة، قابلة للتنفيذ، بما يدعم قدرات الدول الأفريقية والنامية فى مواجهة تبعات التغيرات المناخية، بما في ذلك إتاحة مصادر تمويل تساعدها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أضاف الوزير، خلال لقائه مع مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا للاستعداد لاستضافة المؤتمر، من خلال لجنة عليا يترأسها رئيس مجلس الوزراء المصري، وتضم مجموعة من الوزراء لمتابعة الاستعداد لاستضافة قمة التغير المناخي بمصر.

وأشار معيط، إلى أن التمويل الأخضر قد أصبح ركنا فى منظومة التمويل الدولي، وأن مصر تتحرك بقوة نحو هذا المسار من خلال اقامة مشاريع صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن مصر أول دولة تصدر سندات سيادية حكومية خضراء بالشرق الأوسط وأفريقيا.

قال مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخى والتمويل، إننا نتطلع للعمل والتعاون مع الجانب المصري؛ من أجل إنجاح قمة مؤتمر «COP27»، معربًا عن تطلعه لزيارة القاهرة للتباحث مع المسئولين المصريين بشأن توفير مقومات النجاح الفنية والموضوعية.