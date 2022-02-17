لبنان يمنح شركة CMA CGM الفرنسية عقدا لإدارة وتشغيل مرفأ…

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سي ان بي سي _ قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني لرويترز اليوم الخميس، إن لبنان منح لشركة CMA CGM الفرنسية عقداً لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة 10 سنوات.
وكان انفجار هائل في المرفأ في 2020 قد أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها، مما فاقم أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية من عام 1975.
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