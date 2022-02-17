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إيرباص تأمل في التوصل لحل ودي للنزاع مع الخطوط الجوية…

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– قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص اليوم الخميس، إن الشركة تأمل في التوصل إلى حل ودي للنزاع مع الخطوط الجوية القطرية بشأن الأضرار التي لحقت بسطح طائرات الركاب إيه350.

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وتخوض الشركتان نزاعا منذ شهور حول تآكل طلاء الطائرات وتراجع الحماية من الصواعق في الأمد الطويل، وهي مشكلة أقرت إيرباص بضرورة الاهتمام بها مع إصرارها على أنها لا تعرض سلامة الطائرة للخطر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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