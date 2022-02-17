اليابان تتكبد عجزا تجاريا بقيمة 8 مليارات دولار خلال يناير

وكالات _ أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الجمعة، تسجيل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 2.191 تريليون ين (8.08 مليار دولار) خلال الشهر الماضي.

جاء العجز أعلى من توقعات المحللين التي كانت 1.607 تريليون ين بعد عجز قدره 583.3 مليار ين خلال ديسمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان العجز خلال ديسمبر وفقا للبيانات الأولية 582.4 مليار ين.

وارتفعت صادرات اليابان خلال يناير الماضي بنسبة 9.6 في المائة سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 16.5 في المائة فقط مقابل نسبة 17.5 في المائة خلال الشهر السابق

في المقابل ارتفعت الواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 39.6 في المائة في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 37.1 في المائة بعد زيادتها بنسبة 41.1 في المائة خلال ديسمبر الماضي.