سويسرا تعلن رفع معظم القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا

– مع تقلص المخاوف من ازدياد تفشي فيروس كورونا، أعلنت سويسرا الأربعاء رفع معظم القيود المفروضة بسبب الوباء انطلاقا من منتصف الليل، لكن القرار لن يشمل وجوب وضع الكمامات في وسائل النقل العام وفي أثناء زيارة مرافق الرعاية الصحية.

تعتزم سويسرا رفع تقريبا جميع القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 اعتبارا من منتصف الليل، وفق ما أعلنت الحكومة الأربعاء، ويأتي ذلك مع تضاؤل المخاوف من أن يفضي ارتفاع عدد الإصابات بالسلالة أوميكرون إلى عدم قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعابه.

وأشارت الحكومة السويسرية إلى أن القرار يستثني وجوب وضع الكمامات في وسائل النقل العام وأثناء زيارة مرافق الرعاية الصحية، الذي سيظل ساري المفعول موقتا بعد هذه التعديلات التي تنهي القيود المفروضة على الحياة العامة منذ قرابة عامين.

وأفاد الرئيس إنياتسيو كاسيس في مؤتمر صحفي في برن “الضوء في الأفق واضح جدا”، مضيفًا أن الحكومة مستعدة لإعادة فرض القيود إذا لزم الأمر.

وتابع: “الفيروس موجود. نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس. سيظل العزل الإلزامي لمدة خمسة أيام لمن تثبت إصابتهم ساريا حتى نهاية شهر مارس”.

وقالت الحكومة إن المتاجر والمطاعم والمؤسسات الثقافية ستكون مفتوحة للجميع، ماضية في الإجراءات التي أعلنت اتخاذها قبل أسبوعين.