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مرفت سلطان: نستحوذ على حصة سوقية 9% من الصادرات المصرية

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باره عريان – أكدت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن الحصة السوقية للبنك من الصادرات المصرية تخطت 9%.

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ولفتت إلى ارتفاع قاعدة عملاء البنك الإجمالية إلى 100 ألف عميل مقارنة بنحو 30 ألف.

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وقالت سلطان، خلال اجتماعها اليوم مع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن البنك يتطلع لمضاعفة عدد العملاء 4 مرات خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن القطاع الزراعي يمثل ما يتراوح بين 8% و9% من محفظة البنك، منوهة إلى أن البنك يقدم خدمات متنوعة في مجال التصدير وتمويلاته، ومنها: تمويل عمليتي ما قبل وما بعد الشحن.

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وأشارت إلى أن استراتيجية البنك الجديدة تركز على الاهتمام بالحوكمة والمخاطر بأنواعها كافة، ووضع الضوابط الرقابية التي تضمن سلامة التعاملات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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