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رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 9% في النصف…

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 8.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022 وبنسبة 9% في النصف الأول.

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وأوضح رئيس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 6% في العام المالي الجاري المنتهي في 30 يونيو 2022

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وأضاف مدبولي، أن التضخم عاد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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