الحكومة توافق على تخصيص مساحات أراض لإقامة وتنفيذ توسعات…

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحات أراض لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. إقرأ أيضا.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل المواد الخاصة بشروط تعيين المعلمين بالأزهر يأتي الاتفاق لإقامة وتنفيذ توسعات صوامع تخزين، وهي: مساحة 4.4 فدان ناحية الترامسة بمحافظة قنا، ومساحة 8.79 فدان ناحية أطفيح بمحافظة الجيزة، ومساحة 16.76 فدان ناحية بلبيس بمحافظة الشرقية.

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