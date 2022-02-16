المفوضية الأوروبية: قادرون على الاستغناء عن الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وقالت أورسولا: "القيادة الروسية تتسبب فى هذه الأزمة عمدا.. وإذا اختار الكرملين العنف، فستكون استجابتنا قوية وموحدة".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبى قادر على الاستغناء عن الغاز الروسى هذا الشتاء بعد تنويع مصادره، مؤكدة أن العديد من الدول مستعدة لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعى المسال إلى الاتحاد الأوروبي.
وشددت على وقوف أوروبا بحزم مع أوكرانيا، مستطردة أن الدبلوماسية لم تتكلم بعد بكلماتها الأخيرة.
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