- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يستضيف صالون دوت الخليج في لقاء شهر فبراير، وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، لمناقشة مستقبل وخطط تطوير الشركات القابضة والتابعة، والشراكات المرتقبة مع القطاع الخاص.
يذكر أن جريدة دوت الخليج بدأت منذ ديسمبر 2021 في تنظيم واستضافة صالون شهري يناقش إحدى الملفات والقضايا الجوهرية، ويتم بث اللقاء عبر قنوات دوت الخليج المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشره في عدد خاص.
ومن المرتقب أن يشهد اللقاء مع وزير قطاع الأعمال، مناقشة موقف مديونيات الشركات وإجراءات تسويتها، وملف الأصول غير المستغلة، ومستجدات مشروع ميكنة نظم العمل، وفرص إجراء عمليات دمج بين الشركات، إلى جانب فرص التمويل عبر البورصة، والكثير من المحاور الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صالون دوت الخليج يستضيف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في لقاء… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.