وزير الإنتاج الحربى يشهد اتفاقية تأسيس شركة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بالتعاون بين كل من (الهيئة القومية للإنتاج الحربى، شركة المعصرة للصناعات الهندسية "مصنع 45 الحربى"، شركة لاندى رينزو الإيطالية)، بحضور ميشيل كوارونى سفير إيطاليا لدى مصر ورؤساء مجالس إدارات الشركات (غازتك – الغاز الطبيعى للسيارات – طاقة القابضة) وكذلك ممثلى وكالة التجارة الإيطالية.

وقام بتوقيع الاتفاقية المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس عبد المنعم هنداوى رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) والمهندس كريستيانو موسى الرئيس التنفيذى لشركة لاندى رينزو الإيطالية.

فى البداية وقبل بدء مراسم التوقيع، رحب الوزير مرسى، بالسفير الإيطالى وكافة الحضور، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتى فى إطار العمل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية خاصة من خلال التنسيق بين كل الوزارات ومؤسسات الدولة ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين، بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية، لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة جميع القطاعات التنموية.

وأشار الوزير مرسى إلى أن توقيع هذه الاتفاقية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركة (مصنع 45 الحربى) و"لاندى رينزو" الإيطالية يهدف إلى التعاون بين الأطراف الثلاثة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإقامة وتشغيل مجمع صناعى لإنتاج وتصنيع وتجميع مجموعات الغاز الطبيعى المضغوط لسوق السيارات (مركبات الركاب ثنائية الوقود، محركات الديزل ثنائية الأشواط، المقطورات المتوسطة والثقيلة بجميع أنواعها وأحجامها) وتحويل السيارات التى تعمل بالبنزين والديزل إلى الغاز الطبيعى المضغوط أو المسال.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن التحديات الكبرى التى نتجت عن جائحة كورونا أثرت على مختلف القطاعات الصناعية والاقتصاديات العالمية كما أثرت على الأسعار إلا أن مصر كرست جهودها خلال السنوات السبع الماضية لتعزيز مكانتها كأرض للفرص، من خلال عملٍ متفانٍ من قبل الحكومة خلال تلك السنوات لإنجاز إصلاحات اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى انتهاء الدولة من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تم إطلاقه فى عام 2016 فضلا عن إطلاق الحكومة البرنامج الوطنيّ للإصلاحات الهيكلية بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

من جانبه أشار ميشيل كوارونى سفير إيطاليا لدى مصر، بالدور الذى تلعبه وزارة الإنتاج الحربى فى دعم وتشجيع الإستثمار فى مصر والعلاقات المتميزة التى تربط مصر وإيطاليا، مؤكدًا على تطورها خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن رغبته فى توطيد هذه العلاقات من خلال تشجيع عدد كبير من الشركات الإيطالية على الاستثمار فى مصر.

وأشار إلى أن المناخ الاستثمارى فى مصر خلال هذه الفترة هو مناخ جاذب، مشددًا على أن مصر من الأسواق الواعدة على مستوى العالم لجذب وزيادة الاستثمارات بها ما يجعل مصر مركزًا للانطلاق لأسواق إفريقيا والعالم.

فيما أوضح المهندس كريستيانو موسى الرئيس التنفيذى لشركة لاندى رينزو الإيطالية، أن شركته تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال تصميم وإنتاج أجزاء ومكونات وأنظمة تحويل السيارات والمركبات المختلفة العاملة بالبنزين والسولار للعمل بالغاز الطبيعى وكذلك أنشطة ضغط الغاز الخاصة بالسيارات العاملة بالغاز الطبيعى، فضلا عن خبرتها المتراكمة من جراء شراكتها مع شركة SAFE&CEC SRL فى تصميم وهندسة وتصنيع ضواغط الغاز وتطبيقاته.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن هذا التوقيع يأتى فى إطار سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى وهى الانفتاح الذى يهدف للتعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

كما يأتى هذا التوقيع فى إطار الخطوات التى اتخذتها وزارة الإنتاج الحربى فى دعم خطة وإستراتيجية الدولة فى التحول للإعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ومنها الغاز الطبيعى حيث تعمل الوزارة فى الوقت الحالى على تحويل (2262) أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالقاهرة للتحويل والعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.