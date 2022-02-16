بوتين: لا نمانع فى تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.. بشرط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال تصريحات الرئيس الروسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، فى موسكو عقب محادثات جرت بينهما فى الكرملين لمدة 3 ساعات.

وأشار بوتين إلى أن بلاده لا مواصلة إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشرط وجود طلب من المشترين فى أوروبا وربحيته.

وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الردود الغربية على الضمانات الأمنية لا تستجيب لمطالب بلاده، معلنا فى الوقت نفسه عزم روسيا على الاتفاق بشأن الضمانات الأمنية مع الدول الغربية عبر الطرق الدبلوماسية.