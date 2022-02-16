جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال تصريحات الرئيس الروسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، فى موسكو عقب محادثات جرت بينهما فى الكرملين لمدة 3 ساعات.
وأشار بوتين إلى أن بلاده لا مواصلة إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشرط وجود طلب من المشترين فى أوروبا وربحيته.
وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الردود الغربية على الضمانات الأمنية لا تستجيب لمطالب بلاده، معلنا فى الوقت نفسه عزم روسيا على الاتفاق بشأن الضمانات الأمنية مع الدول الغربية عبر الطرق الدبلوماسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: لا نمانع فى تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.. بشرط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.