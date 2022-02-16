الارشيف / مال وأعمال

البيت الأبيض يدرس تعليق ضريبة البنزين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

وكالات – ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض وزعماء الديمقراطيين في الكونجرس يدرسون تعليق الضرائب الاتحادية على البنزين للمساعدة في التعويض عن ارتفاع الأسعار.

predco_adv_2021

وقال البيت الأبيض: “كل الأدوات مطروحة لخفض أسعار الطاقة”، مضيفا أنه بعد إفراج الرئيس جو بايدن بالفعل عن 50 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد فإن “كل الخيارات على الطاولة بشأن ما قد يحدث في المستقبل”.

Edita2021

وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل أكبر زيادة سنوية في 40 عاما.

وبحسب بيانات من الاتحاد الأمريكي لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، فإن تكلفة البنزين في الولايات المتحدة تبلغ 3.29 دولار للغالون في المتوسط، ارتفاعا من 2.50 دولار قبل عام.

 

FNG2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض يدرس تعليق ضريبة البنزين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا