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أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع خلال يناير مع…

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– ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير مع استمرار اختناقات سلاسل الإمداد، وهي علامة أخرى على أن التضخم المرتفع قد يستمر في معظم هذا العام.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 1.0 بالمئة الشهر الماضي بعد أن زاد 0.4 بالمئة في ديسمبر.

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وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية يناير، صعد المؤشر 9.7 بالمئة في أعقاب قفزة بلغت 9.8 بالمئة في ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.5 بالمئة وأن يقفز 9.1 بالمئة على أساس سنوي.

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وأعلنت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي عن زيادة قوية في أسعار المستهلكين في يناير مع تسجيل معدل التضخم السنوي أكبر زيادة في 40 عاما.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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