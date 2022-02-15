- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
– ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير مع استمرار اختناقات سلاسل الإمداد، وهي علامة أخرى على أن التضخم المرتفع قد يستمر في معظم هذا العام.
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 1.0 بالمئة الشهر الماضي بعد أن زاد 0.4 بالمئة في ديسمبر.
وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية يناير، صعد المؤشر 9.7 بالمئة في أعقاب قفزة بلغت 9.8 بالمئة في ديسمبر.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.5 بالمئة وأن يقفز 9.1 بالمئة على أساس سنوي.
وأعلنت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي عن زيادة قوية في أسعار المستهلكين في يناير مع تسجيل معدل التضخم السنوي أكبر زيادة في 40 عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع خلال يناير مع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.