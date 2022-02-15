معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7.4% خلال الربع الأخير من…

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة في مصر تراجع قليلا إلى 7.4% في الربع الأخير من 2021.

وكان معدل البطالة قد سجل 7.5% في الربع الثالث من نفس العام.