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معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7.4% خلال الربع الأخير من…

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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة في مصر تراجع قليلا إلى 7.4% في الربع الأخير من 2021.

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وكان معدل البطالة قد سجل 7.5% في الربع الثالث من نفس العام.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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