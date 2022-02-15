/679571/بعد-وفاة-مواطنين-طلب-إحاطة-بشأن-تكرار-حوادث-تسرب-الغاز-الطبيعي-بالمنازل

أعلنت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى وزير البترول، بشأن تكرار حوادث تسرب الغاز الطبيعي بالمنازل، وما نتج عنهامؤخرًا من وفاة مواطنين.

دوت الخليج

وقالت النحاس، في طلب إحاطتها، أن وقائع تسرّب الغاز الطبيعي داخل المنازل كثرت خلال الفترة الأخيرة لاسيما مع دخول فصل الشتاء، وحاجة المواطنين المتزايدة إلى استخدام الغاز، وهو ما يؤدي إلى حالات اختناق يترتب عليها في بعض الأحيان وقوع وفيات كما شهدنا وقائع عدة في مختلف المحافظات، فضلًا عن حالات اختناق وإغماءات تحدث أحيانًا داخل الحمام أثناء الاستحمام نتيجة تسرب الغاز من السخانات.

طلب إحاطة بشأن تكرار حوادث تسرب الغاز الطبيعي بالمنازل

ولفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إن تسرب الغاز في أي شقة سكنية يظهر تأثيره السلبي بعد دقائق على من يتواجد داخلها، لأن هذا الغاز يحل محل الأكسجين اللازم لإتمام عملية التنفس بشكل طبيعي.

وأوضحت عضو النحاس، أن غاز أول أكسيد الكربون هو غاز عديم الرائحة وعديم اللون قد يسبب مجموعة من الأعراض بما في ذلك الصداع والغثيان وضيق التنفس والدوخة، ويمكن أن تؤدي المستويات العالية جدًا من أول أكسيدالكربون إلى فقدان الوعي والنوبات المرضية والوفاة.

وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، شركات الغاز، بإجراء صيانة دورية لـ سخانات الغاز (كل 6 شهور على الأقل) لتقليل احتمالية التسرب في المنازل، وإجراء صيانة دورية لمداخل ومخارج السخانان، وتركيب هواية خاصة بسخان الغاز، حيث أنها تعد أحد مواصفات الأمان للسخان حيث تعمل على تجديد مستمر ودائم للهواء في حيز المكان المتواجد به السخان .

وناشدت النحاس، المواطنين بعدم ترك سخانات الغاز تعمل بشكل مستمر طوال الليل، وعدم تركيب السخانات إلا بمعرفة المتخصصين والفنيين من الشركة المصنعة للسخان، وحثت المواطنين عند اكتشاف وجود تسرب للغاز بالمنزل إلى ضرورة إبلاغ شركة الغاز عن طريق الخط الساخن لسرعة التعامل معها، وسرعة التوجه إلى محبس الغاز المتواجد بجوار السخان أو البوتاجاز وإغلاقه.

كما حذرت المواطنين من استخدام سخانات الغاز ووسائل التدفئة التقليدية خلال فصل الشتاء فى أماكن عديمة التهوية، ما قد ينتج عنها تسرب غاز أول أكسيد الكربون، شديد الخطورة على حياتهم