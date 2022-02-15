عاجل.. العراق: حكم قضائى يلزم كردستان بتسليم النفط والغاز للحكومة الاتحادية

جدة - نرمين السيد - أصدرت المحكمة الاتحادية فى العراق، اليوم الثلاثاء، حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز فى حكومة إقليم كردستان، مع إلزام الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن "المحكمة الاتحادية قررت الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز فى حكومة إقليم كردستان"، مضيفة أن "المحكمة قررت إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية". وكانت المحكمة الاتحادية العراقية عقدت جلستها فى وقت سابق من اليوم، للبت فى القضية "59 اتحادية" الخاصة بتصدير النفط فى إقليم كردستان خارج موافقة الحكومة الاتحادية.

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