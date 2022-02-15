/679553/النائب-هشام-حسين-يوجه-طلب-إحاطة-للحكومة-لمنع-استغلال-زيادات-البنزين-والغاز-في-أرتفاع-الأسعار

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن خطة الرقابة على الأسواق تزامنًا مع تحريك أسعار البنزين ومن قبله الغاز لمنع استغلالها في زيادة أسعار السلع على المواطنين.

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وقال حسين: تشهد السلع الاستهلاكية اليومية للمواطنين زيادة ملحوظة في الأسعار، بدأت معه شكاوى المواطنين في تزايد مستمر، على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع، وسط غياب من الرقابة على الأسواق.

وأشار هشام حسين في طلب الاحاطة، إلى أن الأسواق تشهد أيضا تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار لنفس السلعة بين تاجر وآخر، الأمر الذي يسبب أعباء كبيرة على المواطنين.

طلب إحاطة للحكومة لمنع استغلال زيادات البنزين والغاز في أرتفاع الأسعار

وأكد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن أغلب التجار استغلوا تحريك أسعار الوقود في زيادة الأسعار بنسب أعلى من المتوقع وهو ما تسبب في إحجام الكثير من المواطنين عن الشراء لعدم قدرة بعضهم على تحمل الزيادة الملحوظة.

وطالب هشام حسين، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وكذلك وتفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية والتفاعل مع شكاوى المواطنين في هذا الشأن.

جبالي يحضر جانباً من الجلسة العامة لمجلس النواب البحريني

هذا و توجه المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق صباح اليوم، إلى مقر مجلس النواب البحرينى وذلك لحضور جانب من الجلسة العامة للمجلس، في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين.

السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب،رحبت بالوفد البرلماني المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، مُعربةً عن بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة التي تأتى تعزيزاً للعلاقات الأخوية والثنائية الوطيدة ، وتفعيلاً لدور الدبلوماسية البرلمانية المشتركة وتبادل الخبرات بين مجلسي النواب المصري والبحريني للإطلاع على إنجازات المسيرة التنمية الشاملة للبلدين الشقيقين ، مُشيدةً بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المتبادلة .