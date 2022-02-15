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رئيس أوكرانيا يتحدث عن موعد الحرب ويدعو للاتحاد الوطني

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سكاي نيوز عربية – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن التقارير تتحدث عن أن يوم 16 فبراير الجاري، أي الأربعاء، سيكون “يوم الحرب”، في إشارة إلى الغزو الروسي المحتمل.

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وأوضح زيلينسكي في كلمة للأوكرانيين، الإثنين، أن الأربعاء سيكون “يوم الاتحاد الوطني الذي نرفع فيه الأعلام”.

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وأضاف: “نحن نريد السلام ومستعدون للمحاربة من أجل ذلك”.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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