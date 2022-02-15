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رئيس وزراء الكويت يعلن إلغاء العديد من قيود كورونا

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وكالات – قال رئيس وزراء الكويت صباح الخالد الصباح، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن البلاد قررت إلغاء العديد من القيود التي فرضت لاحتواء جائحة فيروس كورونا بما في ذلك السفر للخارج للجميع ومنهم غير المطعمين.

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كما قرر أيضًا مجلس الوزراء الكويتي إلغاء فحص PCR قبل الوصول وبعده لمكتملي التحصين، مع تخفيف الإجراءات لغير مكتملي التحصين أو حتى غير المحصنين.

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وأشار مجلس الوزراء إلى عودة تراص الصفوف في المساجد، ‏وفتح دخول المجمعات التجارية أمام الجميع و عودة الطلبة إلى المدارس دون فحص PCR.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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