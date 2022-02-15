الارشيف / مال وأعمال

مجموعة السبع: عقوبات اقتصادية هائلة وفورية على روسيا حال غزت…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

العربية دوت نت – أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع اليوم الاثنين، استعداد بلدانهم لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات “عواقب هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي”، خلال “مدة قصيرة جدا”، في حال شن هجوم عسكري على أوكرانيا.

predco_adv_2021

وأعلن وزراء مالية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، في بيان أن “أولويتنا الآنية هي دعم الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة”، لكن مجموعة الدول الكبرى السبع التي تترأسها ألمانيا هذه السنة، توعدت بأن “أي عدوان عسكري روسي جديد ضد أوكرانيا سيقابَل برد سريع وفعال”.

Edita2021

وكانت الولايات المتحدة قالت يوم الأحد، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وتخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.

وحذر المستشار الألماني، أولاف شولز، الذي يتوجه إلى كييف اليوم وإلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، من فرض عقوبات إذا نفذت موسكو الغزو بالفعل.

 

FNG2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة السبع: عقوبات اقتصادية هائلة وفورية على روسيا حال غزت… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا