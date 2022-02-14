جي بي مورجان: تأزم سوق النفط قد يرفع الأسعار إلى 125 دولارا…

قال بنك جي بي مورجان، اليوم الاثنين، إنه من المرجح أن يؤدي النقص في إنتاج مجموعة أوبك+ والمخاوف بشأن‭‭‭‭ ‬‬‬‬المخزونات الاحتياطية إلى استمرار تأزم سوق النفط، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع إلى 125 دولارا للبرميل في الربع الثاني من العام 2022.

وقال البنك في مذكرة بحثية: “من المقرر أن يرتفع عجز المعروض حيث من غير المرجح أن تعدل أوبك+ زيادات الحصص المستهدفة، مما سيؤدي إلى زيادة علاوة المخاطر بأكثر من 30 دولارا للبرميل فوق أسعار النفط”، بحسب .

وجرى تداول خام برنت اليوم الاثنين حول 94.55 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93.19 دولار للبرميل، وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا.