/679398/الرئيس-السيسي-يستقبل-رئيس-شركة-أباتشي-الأمريكية-المتخصصة-في-استكشاف-البترول

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس".

دوت الخليج

على هامش معرض مصر الدولي للبترول

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة اباتشي الأمريكية فى مصر، والتي تسهم بشكل كبير فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويساهم فى جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة فى شرق البحر المتوسط، وتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها فى مصر سعياً لزيادة الاستكشافات فى مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في اطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات.

من جانبه، أعرب رئيس شركة أباتشي عن اعتزازه وتقديره لمقابلة السيد الرئيس، مؤكداً على محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة، وحرص الجانب الامركي على ترسيخها وتطويرها، ومشيداً بما حققته مصر تحت قيادة السيد الرئيس على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد، بما انعكس على التطور اللافت فى مجال الطاقة وتنوع مصادرها، وكذلك فى مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.

تجدر الإشارة إلى أن شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ويعقد المؤتمر تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط ... ضمان إمدادات الطاقة" وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء وقادة الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط..

المؤتمر يشارك به ١١ وزيراً للبترول والطاقة من عدة دول و ١٩ من رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية و ٨ قيادات لمنظمات بترولية عالمية كبري في مقدمتها منظمة أوبك و أوابك ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى غاز شرق المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط ومنتجى البترول الأفريقيين ومنتدى الطاقة العالمى ومرصد الطاقة للمتوسط وسيتضمن موضوعات جديدة تهم الصناعة البترولية العالمية.