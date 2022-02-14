عاجل- الملا: صادرات البترول ارتفعت فى 2021 إلى 13 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - قال طارق الملا، وزير البترول والطاقة المعدنية، إن صادرات البترول ارتفعت فى 2021 إلى 13 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدد الوحدات المنزلية التى تعمل بالغاز الطبيعى فى مصر بلغ 13 مليون وحدة.





وأضاف الملا خلال كلمته فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 فى دورته الخامسة، بحضور الرئيس السيسى، اليوم الاثنين، أن الوزارة وضعت استراتيجية جديدة لشركات قطاع البترول الوطنية تماشيا مع المبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن.

وأكد وزير البترول إعداد استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة حتى عام 2035 للوصول إلى المزيج الأمثل لطاقة أكثر استدامة.

وأوضح طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مؤتمر إيجبس 2022 أصبح قبلة على الأجندة الدولية والطاقة، مؤكدا دعم الرئيس السيسى المتواصل للبترول فى مصر، وأن المؤتمر أصبح منصة فعالة للمسؤولين والمهتمين بصناعة الغاز.

وأكد أن مصر شهدت نهضة كبرى، إذ تم البدء فى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، منها العاصمة الإدارية الجديدة، وحياة كريمة التى تهدف لتنمية الريف المصرى، وتحسين جودة الحياة لـ 60 مليون مصرى.

وتابع: "ظل المواطن المصرى قبلة عمل الدولة، وعملت على بناء المواطن المصرى صحيا، وتعليميا، لتحقيق مستقبل أفضل يليق به".

واستطرد: "قطاع البترول وضع نصب أعينه المواطن المصرى، وعمل على ضمان استدامة الطاقة، وتبنينا استراتيجة تطوير القطاع، لجذب الاستثمارات، وتحقيق الاستفادة المثلى".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 فى دورته الخامسة، لافتتاحه.

ويشهد المؤتمر والمعرض، مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ويعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال إفريقيا والبحر المتوسط".