رئيس أميا الإماراتية يعرض على مدبولي مقترح مشروعات يعتزم…

دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور حسين النويس، رئيس شركة أميا الإماراتية للطاقة.

وأشاد النويس، خلال اللقاء، بمناخ الاستثمار الحالي في مصر، وما تتبناه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تؤكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح

وأضاف أنه يستثمر في مصر منذ عام 1986، ومن ثم يستطيع أن يلحظ الفارق الكبير بين الإجراءات التي كانت مطبقة في السابق والإجراءات الحالية.

واستعرض الدكتور حسين النويس، مقترح المشروعات التي يعتزم إقامتها في مصر، في مجالات تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في هذه المجالات الواعدة.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بالاستثمارات الجديدة التي يعتزم “النويس” إقامتها في مصر، مؤكدا الأهمية التي توليها الحكومة لمشروعات تحلية المياه، وكذا الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لا سيما مع استضافة مصر هذا العام لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

وطلب مدبولي موافاته بالتفاصيل الفنية الخاصة بالمشروعين المقترحين من جانب رئيس شركة “أميا” الإماراتية للطاقة، حتى يتسنى دراستهما، والبدء في الاتفاق حول مراحل وآليات التنفيذ.