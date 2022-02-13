مسؤولون: حزمة عقوبات تستهدف البنوك الروسية الكبرى

_ قالت مصادر إن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين يضعون اللمسات الأخيرة على حزمة واسعة من العقوبات إذا غزت روسيا أوكرانيا، وإن العقوبات تستهدف البنوك الروسية الكبرى، لكنها لا تشمل حظر روسيا من نظام سويفت المالي.

الإجراءات لا تشمل حظر موسكو من نظام سويفت المالي

تشمل العقوبات المطروحة على الطاولة أيضًا ضوابط تصدير على المكونات التي تنتجها روسيا لقطاعي التكنولوجيا والأسلحة.

وقال مسؤول أمريكي إن البنوك الروسية المستهدفة بالعقوبات قد تشمل في تي بي وسبيربنك المدعومين من الدولة، أكبر المؤسسات المالية في روسيا.

قال أحد خبراء العقوبات إن كلا المؤسستين يخضعان بالفعل لعقوبات قطاعية فرضتها وزارة الخزانة بعد أن ضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية، الأمر الذي حد من قدرتهما على زيادة رأس المال في الولايات المتحدة، لكن عقوبات الحظر الكاملة في الأفق الآن سيكون لها عواقب أكبر بكثير.

البنوك الروسية المستهدفة بالعقوبات قد تشمل في تي بي وسبيربنك

من المحتمل أن تكون الإجراءات مصحوبة ببعض التنازلات وفترات التهدئة للحد من الضرر الذي يلحق بالشركات الأمريكية وتلك الخاصة بالحلفاء.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات إن حظر روسيا بالكامل من نظام سويفت للمعاملات المالية لم يكن قيد الدراسة بعد مواجهة اعتراضات كبيرة من الدول الأوروبية.

أعرب المقرضون الأوروبيون عن قلقهم من أن حظر روسيا من نظام سويفت سيعني عدم سداد مليارات الدولارات من القروض غير المسددة لديهم في روسيا.

قال أحد المصادر إن العقوبات المفروضة على البنوك الروسية الكبرى سيظل لها تأثير كبير على القطاع المالي والاقتصاد الروسي.

كانت أسعار أسهم VTB و Sberbank متقلبة في الأسابيع الأخيرة، حيث يخشى المستثمرون من أن واشنطن قد تمنع الأمريكيين من حيازة الديون أو الأسهم في المؤسسات.

وقال أحد المصادر: “الهدف هو وضع عقوبات من شأنها أن تلحق الضرر حقًّا بالروس مع مراقبة الأضرار الجانبية التي تلحق بمن يفرضونها، مع الاعتراف بأن العقوبات ستضرب أوروبا بشكل واضح”.

ضوابط لتصدير مكونات قطاعي التكنولوجيا والأسلحة

وقال مسؤولون أمريكيون إن تقدمًا قويًّا تم إحرازه بشأن حزمة العقوبات خلال اجتماعات مع نظرائهم في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا هذا الأسبوع.

ركز الحلفاء الأمريكيون والأوروبيون على العقوبات التي سيتم فرضها في حالة الغزو الروسي الفعلي لأوكرانيا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين. وسيحتاجون إلى مزيد من التنسيق بشأن أي رد على العقوبات أقل من غزو عسكري كامل، مثل هجوم إلكتروني كبير.

قال مسؤول أمريكي مطلع على المحادثات: “تم حل الكثير من القضايا”، مضيفًا “لن أقول إن هناك اتفاقًا بنسبة 100%، لكن معظم المخاوف التي أثارتها ألمانيا على وجه الخصوص تمت معالجتها.”

قال المستشار الألماني الزائر أولاف شولتز في واشنطن إنه متفق مع الولايات المتحدة بشأن الإجراءات المتعلقة بروسيا، لكنه لم يشر إلى خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي تعهدت الولايات المتحدة بإغلاقه في وجه الغزو الروسي.

وحذرت واشنطن أول أمس الجمعة من أن روسيا تحشد قوات إضافية بالقرب من أوكرانيا وأن الغزو قد يأتي في أي وقت، ربما قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية هذا الشهر.