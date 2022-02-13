أسعار الحبوب والمواد الغذائية تتجه لتسجيل قفزات جديدة

وكالات _ زادت المخاوف من اتجاه أسعار المواد الغذائية إلى تسجيل مستويات أعلى إذا اندلع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لكون الدولتين من أكبر منتجي الذرة والقمح.

تحوم أسعار العقود الآجلة قصيرة الأجل للذرة في مجلس شيكاغو للتجارة، وهو معيار مرجعي دولي، حول 6.20 دولارات للبوشل، مسجلًا مكاسب تزيد على 10% عن العام السابق. ويتم تداول العقود الآجلة للقمح في نفس البورصة بارتفاع بنسبة 20% عند 7.60 دولارات للبوشل تقريبًا.

وقال مصدر مطلع على السوق إن صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا كبيرة للغاية. وفي زمن ليس بالبعيد، قفزت أسعار القمح العالمية أكثر من 20% خلال الشهرين السابقين لإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم شبه جزيرة القرم في مارس 2014.

تفاعلت أسعار الحبوب مع الوضع الجيوسياسي. ارتفعت العقود الآجلة للقمح حتى نطاق 8.30 دولارات في أواخر يناير، مقتربة من أعلى مستوى في تسع سنوات والذي تم تجاوزه عند 8.60 دولارات في نوفمبر.

وإذا فشلت جهود منع نشوب حرب، سيكون التأثير على الأسواق الزراعية بعيد المدى. فروسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم. وتمثل 10% من الإنتاج العالمي و20% من الصادرات الدولية.

وفي الوقت نفسه، تصنف أوكرانيا كخامس أكبر مصدر للقمح بنسبة 10% أيضًا، وتستحوذ على حصة من صادرات الذرة تتجاوز 10 %. وتتحكم أوكرانيا في كميات كبيرة من زيت عباد الشمس والشعير أيضًا.

سيوجه الصراع بين روسيا وأوكرانيا ضربة كبيرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعد أكبر مستهلك للقمح في العالم لكنها تعتمد على الواردات بسبب المناخ الجاف وموارد المياه المحدودة. مصر هي أكبر مستورد للقمح، وتأخذ مصر 60% من الحبوب من روسيا ونحو 30% من أوكرانيا.

أما الصين، فهي أكبر مستورد للذرة في العالم، وتستخدمها كعلف للخنازير، وسوف تتأثر أيضًا لأنها تتلقى 30% من صادرات الذرة الأوكرانية.

وتتركز المنطقة الزراعية الروسية في الجنوب الغربي، بالقرب من الحدود الأوكرانية. كما أن مساحات شاسعة من أوكرانيا مغطاة بالتربة الخصبة. يزرع القمح والذرة في الغالب في الجزء الأوسط والجنوبي من أوكرانيا.

إذا اندلع الصراع، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف حزام المزارع والتأثير على شحنات الحبوب العالمية من موانئ البحر الأسود. وقد يفرض الغرب عقوبات على روسيا للحد من صادرات الحبوب في هذا السيناريو.

توسع الطلب العالمي على القمح مع النمو السكاني والتحسن المدفوع بالدخل في مؤشرات جودة الحياة. ومع ذلك، فإن محاصيل القمح في كندا والولايات المتحدة مهيأة للانخفاض في موسم النمو 2021-2022 بسبب ارتفاع درجات الحرارة والطقس الجاف.

وتتعرض الذرة أيضًا لتداعيات مماثلة. تشهد البرازيل، ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم، طقسًا حارًّا وجافًّا، كما تم تخفيض توقعات المحاصيل لموسم 2021-2022 بشكل متكرر.

قال ناويوكي أوموتو، رئيس جرين كاونتي، وهي شركة استشارية للحبوب مقرها طوكيو، إن الحالة المحيطة بأوكرانيا “مدعاة للقلق”.

في حالة انخفاض الإمدادات من أوكرانيا، من المتوقع أن تكثف الصين مشترياتها من الولايات المتحدة، أكبر مصدر للواردات. ورفعت الصين وارداتها من الذرة الأمريكية منذ عام 2020 بعد تفشي حمى الخنازير الإفريقية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذرة العالمية.

سيؤدي الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية إلى توجيه ضربة مباشرة إلى الموارد المالية للأسر، وخاصة الاقتصادات الناشئة. بلغ مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة 135.7 نقطة في المتوسط في يناير، وفقًا لإصدار 3 فبراير، وهو أعلى بنسبة 1.1% من ديسمبر.

سوف يترجم ارتفاع أسعار المواد الغذائية المصحوب بارتفاع أسعار النفط إلى ضغط تضخم تصاعدي أقوى. ومن المرجح أن تستجيب البنوك المركزية بإجراءات سياسية أكثر صرامة، مما يهدد بشلل الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يتعافى من الوباء.