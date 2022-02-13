البيت الأبيض يحث شركات الرقائق الأمريكية على إيجاد بدائل…

_ قالت مصادر مطلعة إن البيت الأبيض حث شركات صناعة الرقائق الأمريكية على تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها، للتحسب من قيام روسيا بفرض قيود تمنع الوصول إلى المواد الرئيسية.

ونشرت مجموعة أبحاث السوق Techcet تقريرًا في 1 فبراير يسلط الضوء على اعتماد العديد من مصنعي أشباه الموصلات على مواد من مصادر روسية وأوكرانية مثل النيون والبلاديوم وغيرها.

90 % من إمدادات النيون الأمريكية تأتي من أوكرانيا.. و35% من البلاديوم يستورد من روسيا

وفقًا لتقديرات Techcet، فإن أكثر من 90% من إمدادات النيون الأمريكية من فئة أشباه الموصلات تأتي من أوكرانيا، بينما يتم الحصول على 35% من البلاديوم الأمريكي من روسيا.

كان بيتر هاريل، عضو مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، قد أجرى اتصالات بأعضاء صناعة الرقائق في الأيام الأخيرة، وحثهم على إيجاد مصادر بديلة.

ورفض البيت الأبيض التعليق على تفاصيل المحادثات، لكن مسؤولًا كبيرًا كرر أن الإدارة مستعدة إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وقال المصدر: “جزء من ذلك هو العمل مع الشركات للتأكد من أنه إذا اتخذت روسيا إجراءات تتدخل في سلاسل التوريد، فإن الشركات ستكون مستعدة للاضطرابات”. أضاف: “نحن نتفهم أن هناك مصادر أخرى للمنتجات الرئيسية متاحة ومستعدون للعمل مع شركاتنا لمساعدتهم على تحديد وتنويع إمداداتهم.”

أرسل جو باسيتي، نائب رئيس السياسة العامة العالمية في مجموعة SEMI للرقائق وتصنيع الإلكترونيات، بريدًا إلكترونيًّا إلى الأعضاء هذا الأسبوع يقيس التعرض لإمدادات صناعة الرقائق الحيوية، وفقًا لنسخة حصلت عليها .

يعتبر النيون -وهو عنصر حاسم في الليزر المستخدم في صناعة الرقائق- منتجًا ثنائيًّا لتصنيع الصلب الروسي، وفقًا لـ Techcet ثم يتم تنقيته في أوكرانيا. ويستخدم البلاديوم في أجهزة الاستشعار والذاكرة، من بين تطبيقات أخرى.

هددت إدارة بايدن بفرض قيود تصدير كاسحة على روسيا إذا قامت بغزو أوكرانيا. وتنفي روسيا، التي حشدت أكثر من 100 ألف جندي على طول الحدود الأوكرانية، أنها تخطط لشن هجوم.

يقوم بعض صانعي الرقائق بمراجعة سلاسل التوريد الخاصة بهم للبحث عن التداعيات المحتملة للصراع في أوكرانيا. وأكد شخص واحد في شركة لصناعة الرقائق، رفض ذكر اسمه، أنه كان يبحث في إمداداتها من النيون وغازات أخرى، وبعضها يأتي من أوكرانيا.

وقال المصدر: “حتى لو كان هناك صراع في أوكرانيا، فإنه لن يقطع الإمدادات. لكنه سيؤدي إلى رفع الأسعار”. وأضاف “السوق ستنكمش. ستصبح هذه الغازات نادرة جدًّا. لكنها لن توقف تصنيع أشباه الموصلات”.

وفقًا لأحد المسؤولين التنفيذيين في شركة ناشئة لتصميم شرائح الطاقة، تسببت الاضطرابات في أوكرانيا في زيادة أسعار الغاز النادرة ويمكن أن تسبب مشاكل في الإمداد. وأضاف المسؤول التنفيذي أن الفلورين غاز آخر يحتوي على إمدادات كبيرة من هذا الجزء من العالم ويمكن أن يتأثر.

وقال ويليام موس، المتحدث باسم شركة إنتل، إن شركة تصنيع الرقائق لا تتوقع أي تأثير على إمدادات النيون.

لكن المشكلة لا تزال مقلقة، لأن الإمدادات العالمية من الرقائق شحيحة ومن المتوقع أن ترتفع طلبات الرقائق فقط. تقدر Techcet أن الطلب على جميع المواد سيرتفع بأكثر من 37% خلال السنوات الأربع القادمة.

ارتفعت أسعار النيون بنسبة 600% في الفترة التي سبقت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، حيث اعتمدت شركات الرقائق على عدد قليل من الشركات الأوكرانية، وفقًا للجنة التجارة الدولية الأمريكية.