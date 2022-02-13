وزير قطاع الأعمال: نتطلع للريادة إقليميا في تجارة وحليج…

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس الإدارة الجديد لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، بحضور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وناقش الاجتماع الرؤية المستقبلية لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان الناتجة عن اندماج 9 شركات في مجال تجارة وحليج الأقطان، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث الشامل لشركات القابضة للغزل والنسيج.

وأكد توفيق ضرورة العمل على النهوض بأداء الشركة في نشاطها الرئيسي وهو حليج وتجارة الأقطان لتصبح شركة رائدة إقليميا في هذا المجال، مع التوسع خارجيًا باستخدام أحدث وسائل التجارة، وفتح أسواق جديدة أمام الأقطان المصرية طويلة التيلة، ومناشئ جديدة للأقطان قصيرة التيلة التي يتم استيرادها من الخارج.

كما أكد على ضرورة الانتهاء من تحديث محالج القطن وفقا للخطة الزمنية المحددة بنهاية العام الجاري 2022، مع الترويج لجودة ونظافة الأقطان المحلوجة في المحالج المطورة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء معاصر الزيت في المحالج بالشراكة مع القطاع الخاص لعصر بذور القطن الناتجة من الحليج، لافتًا إلى نجاح الشركة في إدارة منظومة تداول القطن الجديدة خلال مواسم 2019 و2020 و2021.

وتطرق وزير قطاع الأعمال أيضا إلى جهود التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة خلال العام الجاري بعد نجاح التجربة في العام الماضي بمنطقة شرق العوينات، وذلك في إطار العمل على تقليل فاتورة الواردات وتوفير العملة الصعبة، وتلبية احتياجات صناعة الغزل والنسيج محليًا، والتي تعتمد بشكل كبير على الأقطان قصيرة التيلة.