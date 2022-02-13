وزير التموين يفتتح 4 مجمعات نموذجية تقدم جميع خدمات الوزارة

إسلام سالم _ افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجمع خدمات نموذجى بمحافظة أسيوط، بجانب 3 مجمعات نموذجية فى محافظات دمياط والسويس والأقصر عبر الفيديو كونفرنس.

وقال المصيلحي، إن المجمع النموذجي يتضمن كافة خدمات الوزارة والتي تشمل جميع خدمات السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضا كافة خدمات البطاقات التموينية الذكية، وتلقى شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك، إضافة إلى تلقى طلبات خدمات الدمغة والموازين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية.

وأوضح أن هذا المجمع النموذجى بأسيوط يخدم المحافظات المجاورة أيضا، كما أنه جارى التوسع في إنشاء مجمع الخدمات النموذجية المميزة على مستوى المحافظات التي تقدم كافة خدمات الوزارة فى مقر واحد، تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقديم خدمة أفضل‪.‬

عشماوى: 3.237 مليون معاملة لخدمات السجل التجاري خلال 2021

من جانبه أوضح عشماوي، أن المجمع النموذجي بمحافظة أسيوط يقع علي مساحة 400 متر، ويقدم كافة خدمات الوزارة “تحت سقف واحد” من خلال عدد 17 “شباك خدمة”، وبطاقة استيعابية قد تصل إلى 14 ألف معاملة شهرياً، موضحا أن مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 15 حتى 20 دقيقة داخل المجمع‪.

وأكد أن عدد معاملات السجل التجاري خلال عام 2021 بلغت 3.237 مليون معاملة سواء من خلال مكاتب السجل التجاري او عبر بوابة مصر الرقمية مقارنة بعدد 2.272 مليون معاملة خلال 2020‪ ‬، نتيجة تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة.

زيادة 42% عن معاملات 2020 بفضل تطوير المكاتب وإتاحة الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية

وأوضح أن الجهاز أتاح 10 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب، ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، وخدمة تحديث بيانات “تعديل بيانات أو حذف رقمي القومي”، وإضافة منشأة “اثبات رقمي القومي على المنشأة”، على أن يتم إطلاق 3 خدمات جديدة قريبا.

واشار عشماوي إلى أن الجهاز قام بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.