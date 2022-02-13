الخطوط الجوية الهولندية تعلق رحلاتها من وإلى أوكرانيا حتى…

وكالات – أعلنت الخطوط الجوية الهولندية KLM اليوم السبت تعليق جميع رحلاتها من وإلى أوكرانيا حتى إشعار آخر، على خلفية التصعيد الحالي.

وأكد متحدث باسم الشركة لصحيفة De Telegraaf أن هذا القرار يأتي بعد تعديل الحكومة توصياتها بشأن خطورة السفر إلى أوكرانيا وإجراء “مراجعة أمنية واسع النطاق”، على خلفية المخاوف من اندلاع نزاع مسلح جديد حول هذا البلد.

وكانت الشركة قد علقت تحليقاتها فوق شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم اعتبارا من عام 2014.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط مخاوف من غزو روسيا أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو.

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