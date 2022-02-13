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بايدن يهدد بوتين بعقوبات قاسية وكلفة باهظة حال غزت روسيا…

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العربية دوت نت – جرى اتصال هاتفي مساء السبت، بين الرئيسين الروسي فلادمير بوتين والأمريكي جو بايدن حول أزمة أوكرانيا، استمر أكثر من ساعة.

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وبحسب بيان للبيت الأبيض، حذّر بايدن بوتين من أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيقابله رد حاسم وسيترتب عليه عقوبات سريعة وقاسية و”كلفة باهظة وفورية”.

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كما أكد بايدن لبوتين أن واشنطن “مستعدة للدبلوماسية وأي سيناريوهات أخرى”، بحسب البيت الأبيض. كما أبلغه بأن غزو روسيا لأوكرانيا سيخلف معاناة إنسانية واسعة النطاق ويقلل من مكانة روسيا.

ودعا الرئيس الأميركي مرة أخرى نظيره الروسي إلى سحب ما يزيد على 100 ألف جندي روسي محتشدين بالقرب من حدود أوكرانيا.

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هذا وقال مسؤول أميركي كبير إن المكالمة الهاتفية التي جرت بين بايدن وبوتين لم تؤد إلى “تغيير أساسي” في الموقف بشأن الأزمة الأوكرانية. وصرح المسؤول للصحافيين طالباً عدم كشف هويته أن المشاورات كانت “احترافية وعميقة واستمرت أكثر من ساعة بقليل. لم يحصل تغيير جوهري في الديناميات المستمرة منذ أسابيع”.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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