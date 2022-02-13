وكالات _ أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أوكرانيا بجميع المواطنين، تأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن. وطالبت السفارة جميع المواطنين المتواجدين في أوكرانيا بسرعة التواصل معها لتسهيل مغادرتهم فوراً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة السعودية في كييف تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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