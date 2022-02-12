الإمارات والكويت تدعوان مواطنيهما لتأجيل السفر إلى أوكرانيا…

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سبوتنيك نيوز _ دعت الإمارات والكويت، اليوم السبت، مواطنيهما إلى تأجيل السفر في الوقت الحالي إلى أوكرانيا، بسبب التوترات المرتفعة بين كييف وموسكو.
وأوضحت سفارة الإمارات في كييف، أنها “تهيب بمواطني الدولة تأجيل السفر حاليا إلى أوكرانيا”، داعية جميع المواطنين الموجودين في أوكرانيا في الوقت الحالي بالتواصل معها.
من جانبها، دعت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى أوكرانيا تأجيل سفرهم في الوقت الحالي، مطالبة المواطنين الموجودين هناك بالمغادرة حفاظا على سلامتهم.
وقامت الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأستراليا وكندا، أخيرا، بإجلاء عائلات الدبلوماسيين من كييف، بالإضافة إلى ذلك، أصدرت واشنطن ولندن وكندا وأستراليا واليابان والنمسا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا تحذيرات من السفر.
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