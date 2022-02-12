الصين تسجل 315.7 مليار دولار فائضا فى الحساب الجاري خلال…

شينخوا _ قالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، أمس الجمعة، إن الصين حافظت على توازن أساسي في المدفوعات الدولية خلال العام الماضي 2021 ، مع تسجيل مستوى معقول من فائض الحساب الجاري.

وذكرت وانغ تشون ينغ، المتحدثة باسم الهيئة، أن الصين سجلت فائضا في الحساب الجاري بلغ 315.7 مليار دولار أمريكي عام 2021، وهو ما يمثل 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.

كما سجلت التجارة في السلع فائضا بلغ 554.5 مليار دولار أمريكي عام 2021، بزيادة نسبته 8 في المائة عن العام الأسبق 2020. وحافظ حجم الصادرات والواردات على نمو مطرد في ظل بقاء الانتعاش الاقتصادي العالمي على المسار الصحيح.

وأضافت وانغ أن تجارة الخدمات شهدت عجزا بلغ 97.7 مليار دولار أمريكي عام 2021، بانخفاض نسبته 33 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض العجز في قطاع السفر بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 99.3 مليار دولار أمريكي، وذلك بسبب التأثيرات المتواصلة لجائحة كوفيد-19 على السياحة عبر الحدود والدراسة في الخارج.

وتوقعت وانغ أن تظل المدفوعات الدولية للصين متوازنة بشكل عام، على الرغم من أوجه عدم الاستقرار وعدم اليقين في الخارج.